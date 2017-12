Aos 59 anos, morre George Best O ex-jogador George Best - um dos maiores nomes do futebol britânico em todos os tempos - morreu nesta sexta-feira, aos 59 anos, em conseqüência da falência múltipla de órgãos. Internado no hospital londrino de Cromwell há mais de um mês após sofrer uma infecção pulmonar e lutar contra uma infecção no fígado, o ex-jogador respirava com a ajuda de aparelhos já há uma semana. A família decidiu que o corpo do ex-jogador será sepultado em Belfast, onde nasceu. Best - que se tornou um dos maiores ídolos do Manchester United - ficou conhecido no mundo todo por sua habilidade com a bola, mas também se notabilizou pela facilidade com que provocava polêmicas. Depois de décadas de consumo excessivo de álcool, George Best foi submetido a um transplante de fígado em 2002, mas no ano passado voltou a beber. Foto/AP O estado de saúde do ex-jogador havia piorado de maneira considerável na tarde de ontem, ao ponto de seu médico particular Roger Williams antecipar que ele não iria resistir às próximas 24 horas. "O quadro não registrou nenhuma evolução. Só deterioração", disse o médico. ?Ele está com as horas contadas?, avisou. George Best foi um dos maiores talentos da história do Manchester United e do futebol mundial. Foi campeão da Inglaterra em 1965 e 1967 e da Liga dos Campeões da Europa em 1968. Neste mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da Europa. Teve, no entanto, uma carreira pontuada por polêmicas, dentro e fora do campo. Em uma de suas frases mais célebres, está o resumo do estilo de vida de George Best: ?Gastei muito dinheiro com bebida, mulheres e carros de corrida. O resto, simplesmente esbanjei?. O 5º BEATLE - George Best ficou conhecido no Reino Unido tanto por seu inegável talento com a bola como por sua turbulenta vida particular - repleta de saídas noturnas e incidentes envolvendo seu vício ao álcool. Best chegou inclusive a ser chamado de "o quinto Beatle", por fazer sucesso na mesma época que o famoso grupo de Liverpool. Foto/APCom a Miss Universo Mary Stavin Nascido em 22 de maio de 1946, ele foi alvo da imprensa sensacionalista britânica, que encontrou nele um personagem raro. Aos 26 anos, envolvido numa enorme polêmica por estes problemas com o álcool e por gostar de mulheres e da vida noturna, Best abandonou os grandes clubes e disputou outras 11 temporadas em clubes menores. Ninguém nunca questionou seu assombroso talento natural para o futebol, esporte que praticava desde criança pelas ruas de Belfast. Aos 15 anos, ele foi observado por um olheiro que avisou ao então treinador do Manchester United, Matt Busby. Assim, dois anos mais tarde, em 1963, ele já começava a encantar os torcedores do time de Manchester e, aos poucos, vestia a camisa da seleção da Irlanda do Norte. Os anos 60 foram gloriosos para o jogador: em 1968, ele ajudou sua equipe a conquistar a Copa da Europa batendo o Benfica e disputou a Copa Intercontinental contra o argentino Estudiantes de la Plata, além de ser eleito o melhor da Europa. No entanto, sua brilhante carreira em campo bateu de frente com as muitas saídas à noite de Best e seus muitos escândalos, que encheram de material os tablóides - um deles aconteceu em 1984, quando ele foi preso ao brigar bêbado com um policial. Em 1970, ano em que deixou o Manchester United, Best passou por clubes americanos e posteriormente voltou à Inglaterra, para jogar no Fulham, e atuou pelo escocês Hibernian. A popularidade de Best nunca se esgotou. O norte-irlandês fez fortuna com um restaurante em Belfast e uma loja de roupas em Londres, mas nunca deixou os problemas com o álcool, que lhe renderam diversas visitas ao hospital. Seu médico, Roger Williams, chegou inclusive a pedir aos bares britânicos que não servissem mais bebidas a Best, já que estas poderiam acabar com sua vida. Ele também trabalhou como comentarista esportivo num canal de televisão britânico. Agora, o ritmo de vida de Best acabou levando à morte esta brilhante figura do futebol, que será sempre lembrada tanto por sua indiscutível qualidade em campo como pela capacidade de arrumar problemas fora dele. Quem foi George Best: Nome completo: George Best Nascimento: Belfast, Irlanda do Norte Data: 22 de maio de 1946 Posição: atacante Carreira: Manchester United - 1963-1974: 466 partidos, 178 gols Seleção: Irlanda del Norte - 1964-1977: 37 partidos, 9 gols Títulos: Campeonato de Inglaterra (1965, 1967) - Copa de Europa (1968) Títulos individuais: Melhor Jogador Inglês e Melhor Jogador Europeu do Ano (1968) Outros Clubes: Dunstable Town (ING/1974) Stockport County (ING/1975) Cork Celtic (IRL/Dic 1975- Fev. 1976) Los Angeles Aztecs (EUA/Fev-Ago 1976) Fulham (ING/Ago 1977-Abr 1978) Fort Lauderdale (EUA/Jun 1978-Out 1979) Hibernian (ESC/Nov 1979-Fev 1980) San José (EUA/Abr 1980-Ago 1982) Bournemouth (ING/Mar-1983) Brisbane Lions (AUS/Jul 1983)