Aos 63 anos, "rei" Pelé vira eterno Em 8 de março de 1958, Pelé virou Rei pela pena de Nelson Rodrigues, em uma crônica na Manchete Esportiva. Em 1981, se transformou em Atleta do Século, eleito por uma votação do jornal francês L?Equipe. Agora, às vésperas de completar 63 anos ? seu aniversário será quinta-feira ?, prepara-se para se tornar eterno. Leia mais no Jornal da Tarde