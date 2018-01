Aos 9 anos, pode jogar no Manchester Pode sair de Campo Mourão (477 quilômetros de Curitiba) a mais nova, literalmente, revelação do futebol internacional. O meio-campista Jean Carlo Chera, conhecido como Anderson, de apenas nove anos, pode se transferir para o Manchester United, da Inglaterra, ou para um clube português ainda não revelado. O jovem tem sido tratado como um fenômeno e já é chamado de "Maradona" ou "Pelé". Segundo o presidente da Associação Desportiva Atlética do Paraná (Adap), Adilson Batista Prado, Anderson chamou a atenção do clube quando jogava no Sinop, no interior do Mato Grosso. "Temos um grupo de olheiros espalhado pelo Brasil, onde buscamos garotos com potencial. No caso dele, é um fenômeno, um diamante a ser trabalhado. É um atleta com muito futuro. Nunca tinha visto algo igual", afirmou. A possibilidade de transferência de Anderson surgiu através de um intercâmbio e contatos com o exterior realizados pelo clube. Por conta disso, alguns observadores do Manchester e de dois grupos portugueses viram alguns vídeos e se interessaram. "Estávamos mantendo essas conversas sob segredo para não expôr a família do garoto, afinal o assédio está sendo muito grande e isso precisa ser feito com muita calma", disse, sem revelar os valores da venda em uma provável negociação. Anderson, que pesa 35 quilos e mede 1,37m, foi integrado à Adap no final de 2004 e a sua família também se transferiu para a cidade paranaense, onde acompanha os passos do garoto. Em caso de transferência, os pais viajarão para o exterior e receberão apoio de uma empresa especializada. "Como nós formamos vários atletas, temos uma empresa responsável pela gestão das suas carreiras. Queremos dar o apoio e a segurança necessários aos jovens atletas", disse Adilson. Atualmente a Adap tem um elenco com 30 atletas profissionais e é líder do campeonato estadual, e tem 120 jovens atletas nas categorias de base. "Apesar da pouca idade, o Anderson já está jogando com o infantil, com garotos de três a quatro anos mais velhos que ele", disse.