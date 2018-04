Aos olhos de 345 pagantes, Oeste e Mogi empatam sem gols Os 345 torcedores que tiveram coragem de enfrentar a chuva que castigou Osasco, na noite deste sábado, não viram as redes balançar. Em um jogo melancólico, Oeste e Mogi Mirim empataram sem gols, no Estádio José Liberatti, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e seguem ameaçados pelas últimas posições. Os visitantes jogaram metade do segundo tempo com dois a menos, após as expulsões do lateral Edson Ratinho e do volante Romarinho.