Apagado e marcado, Kaká apenas lutou Não fosse a afobação de Paulo Almeida, que parecia programado para matar, Kaká teria passado em branco no clássico. As duas faltas que sofreu causaram a expulsão do volante santista e serviram também para melhorar a atuação de Kaká. Outra coisa boa que trouxe ao seu time foi a vontade de correr durante todo o campo, lutando sempre, mas sem nenhum brilho. Um exemplo de como Kaká foi diferente neste sábado. Os seis contra-ataques que armou foram sempre em favor do Santos. O motivo? Ao contrário de sempre, errava o último passe. Sua jogada preferida - buscar a bola e carregá-la até o campo adversário - terminava com um passe nos pés dos santistas ou então com desarmes. E tome contra-ataques. Muitos deles terminavam com um desarme de Kaká, que voltava rapidamente. Esforço para suprir o mau momento. Dois de seus erros aconteceram instantes antes do gol de empate do Santos. Aos 41 minutos, atacou pela direita, recebeu a bola, avançou e ficou em dúvida entre chutar a gol e fazer o passe em diagonal para Fábio Simplício que avançava. Não fez nenhuma das duas coisas e a bola saiu para fora. No lance seguinte, recebeu de costas e foi desarmado por Paulo Almeida. Espera a falta, mas realmente não foi. Robinho recebeu e avançou rapidamente, fazendo o gol de empate. No intervalo, prometeu mais luta. "Vamos voltar melhor, vamos conseguir a vitória". Ela realmente veio, mas desta vez sem uma colaboração específica de Kaká. Começou a segunda etapa fazendo falta em Diego e depois aos quatro minutos estava ajudando a defesa, que já passava por sufoco do Santos. E assim foi durante todo o jogo, lutando, lutando, mas sem brilho. Na quarta-feira, Kaká estará em Manaus, ajudando o São Paulo contra o São Raimundo, na estréia do time na Copa do Brasil. Uma vitória por dois gols de diferença classificará o time para a segunda fase. No domingo, o São Paulo joga contra o Santo André, no Morumbi. Se vencer, chega a 13 pontos e luta pelo primeiro lugar. Se empatar, espera a vaga pelo índice técnico.