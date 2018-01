Apagão faz CBF mudar local de jogos Por causa do racionamento de energia a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que cinco jogos de clubes paulistas no Campeonato Brasileiro foram transferidos para Brasília. O Corinthians jogará contra o Cruzeiro e o Botafogo, na capital federal. O Santos enfrentará o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo, no mesmo local. Outro que atua na cidade é o São Paulo, que joga com o Fluminense. Em troca, os clubes receberão uma cota fixa a ser paga pela Federação Brasiliente de Futebol (FBF) e um porcentual sobre a bilheteria. A Federação ainda garante geradores de energia no Estádio Mané Garrincha. Junto com o presidente da FBF, Weber Magalhães, esteve na CBF nesta terça-feira o senador cassado Luiz Estevão, que é presidente do Clube Brasiliense. Ainda serão em Brasília as partidas entre Fluminense e Juventude; Flamengo e Atlético-MG e Flamengo e Vitória. Os jogos serão às 16 horas, quando forem no fim de semana, e às 21h45, no meio da semana. Entusiasmados com as vantagens oferecidas pelos dirigentes da capital do País, o Vasco e o Flamengo decidiram também jogar no local toda primeira fase da Copa Mercosul. No escuro - A CBF não conseguiu atingir a sua cota de consumo, determinada em virtude do "Apagão", e terá de funcionar em sistema de plantão para não sofrer cortes. Do dia 9 ao dia 23 deste mês, todos os empregados da entidade estão dispensados para que seja economizada energia elétrica. Apenas alguns deles serão chamados, posteriormente, para trabalhar no plantão.