Apagão: jogos podem mudar de estado A determinação do governo federal de proibir as partidas noturnas para economizar energia mexeu com os bastidores do futebol. Ontem, já aconteceram reuniões nas tevês Globo, Bandeirantes, Rede TV, Sportv e ESPN. Os executivos das redes podem transferir os jogos para regiões onde não haverá racionamento de energia. A maior preocupação era com as cotas publicitárias já vendidas para os anunciantes. Um jogo noturno importante na Globo tem em média 45 pontos de Ibope. À tarde, não passa dos 25 pontos de audiência. Representantes da CBF, Clube dos 13 e das emissoras de tevê devem se reunir hoje. Leia a íntegra no JT