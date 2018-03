Apagão no Defensores del Chaco A partida entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foi interrompida aos 2 minutos do primeiro tempo por conta de um apagão no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O estádio está completamente às escuras, mas a previsão do delegado da Conmebol, Alvaro Castro, é de que a energia elétrica seja restabelecida em 10 minutos, de acordo com a previsão dos técnicos. O preparador-fisico da seleção, Moracy Santana, disse que se o tempo de interrupção da energia for confirmado, a preparação física dos jogadores não será muito prejudicada.