Apatia do São Paulo irrita torcida Uma derrota já descontentaria a torcida, mas a apatia do time do São Paulo diante do Paulista, neste domingo, levou os são-paulinos presentes ao Estádio Jaime Cintra a protestar. Contra a diretoria, pedindo reforços; contra o técnico Oswaldo de Oliveira, pedindo um futebol bonito e contra os jogadores, taxados de "pipoqueiros". Apesar do clima pesado, todos no vestiário tentaram minimizar a situação. Oswaldo de Oliveira não perdeu a tranqüilidade, mesmo com os boatos de divergências com alguns dirigentes e com a perda, a cada dia, de respaldo no clube. ?Não tive atrito com ninguém. Estou na minha, fazendo o meu trabalho", disse, descartando confronto com qualquer dirigente. O diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, defendeu o técnico e até assumiu uma postura individual, ao afirmar que "de minha parte o São Paulo deve prestigiar o trabalho do Oswaldo". Oswaldo analisou o jogo pela razão, sem deixar que a emoção atrapalhasse. ?Perdemos por uma somatória de fatores, como o calor, a ausência de pelo menos sete jogadores e a má atuação do time. Mas é preciso ressaltar também a boa performance do adversário." O atacante Luís Fabiano, que passou o jogo todo fazendo faltas infantis e reclamando do juiz, acha que as críticas da torcida serão um fator a mais de motivação. E jurou que recebeu o cartão amarelo de forma injusta, depois de tropeçar num adversário. ?Tem jogador que é artista. Nem relei e ele fez a maior encenação." Para o jogo contra o Juventus, quarta-feira, no Morumbi, o time pode ganhar vários reforços como os três jogadores que estavam na seleção brasileira Sub-23: Kaká, Júlio Santos e Júlio Baptista. O atacante Reinaldo, machucado, deve continuar de fora, mas o lateral-esquerdo Gustavo Nery, vetado por um problema dentário, deve ficar à disposição de Oswaldo de Oliveira que espera acalmar os ânimos exaltadas dos torcedores com um melhor futebol, muitos gols e vitórias. Festa - Pelo lado do time de Jundiaí, muita comemoração no vestiário. O técnico Edson Valandro enalteceu a garra e o espírito solidário de seus jogadores. "É assim que temos que jogar sempre, sem dar espaço ao adversário", comentou. O veterano Vágner Mancini, de 36 anos, e o ponta Camanducaia, ex-Santos, foram muito elogiados pela imprensa local e são armas importantes para segurar o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro.