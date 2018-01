Apático, São Paulo fica só no empate A torcida do São Paulo que esperava um show de Kaká ou no mínimo uma vitória sobre a Portuguesa Santista no Campeonato Paulista, teve de se contentar com dois pênaltis perdidos e um magro empate por 1 a 1, em uma atuação apática do time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. O resultado foi ruim para a equipe, uma vez que o adversário é concorrente a uma vaga para a próxima fase. ?Chutamos bola de todo jeito, mas ela não entrou?, afirmou Kaká após o jogo. O goleiro Maurício, destaque da Portuguesa Santista, diz que não ficou surpreso. ?Nosso time provou que tem condições.? O jogador, no entanto, reclamou da jogada do gol são-paulino. ?Não sei se foi o Régis ou o Jean, mas a bola bateu no braço de um deles antes do Kaká marcar.? O primeiro tempo do São Paulo foi catastrófico. No início, a única jogada de maior perigo foi um chute de Kleber aos 9 minutos, que bateu na trave. Mas o pior ainda estava por vir. Aos 20 minutos, Souza cobrou falta próximo da área. A bola passou por cima da barreira e Rogério Ceni só ficou olhando ela entrar. O São Paulo tentou reagir e fez mais pressão. Aos 30 minutos, a bola bateu no braço de Nelsinho dentro da área e a juíza Sílvia Regina de Oliveira marcou pênalti. Ricardinho chutou fraco e o goleiro Maurício defendeu. Nove minutos depois, foi a vez da Portuguesa pressionar com Rico. O atacante fez o ?drible da vaca? e só não marcou porque Rogério Ceni defendeu o chute. O São Paulo ainda teria outra chance aos 40 minutos quando Kaká avançou pela direita e Maurício fez pênalti. O meia são-paulino bateu com pouca força, no canto esquerdo do goleiro, que fez bela defesa e garantiu a vantagem de seu time. Se a esperança do torcedor são-paulino era de progresso no segundo tempo, ela acabou nos primeiros minutos. Bem marcado, o São Paulo pouco ameaçou. Chance só aos 26 minutos, quando Reinaldo chutou com perigo próximo do gol. Depois, aos 35, Kaká lançou para Itamar, que bateu, exigindo boa defesa de Maurício. O São Paulo se salvou na seqüência. Kaká recebeu a bola de cobrança de escanteio e mesmo no chão, conseguiu chutar para o gol e garantir o empate são-paulino. Ficha Técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo Moura, Jean, Régis e Gustavo Nery; Fábio Simplício (Adriano), Maldonado; Ricardinho e Kaká; Kleber e Reinaldo (Itamar). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Portuguesa Santista: Maurício; Vandir, Adavilson, Zambiase e Nelsinho; Adriano, Fabrício (Clederson), Souza e Nenê; Eliseu (Dinei) e Rico (Renato Medeiros). Técnico: Pepe. Gols: Souza aos 20 minutos do primeiro tempo e Kaká aos 35 do segundo. Juiz: Sílvia Regina de Oliveira. Cartão Amarelo: Kleber, Jean, Rogério Ceni, Maurício, Gustavo Nery, Maldonado, Zambiase, Ricardinho e Dinei. Local: Morumbi.