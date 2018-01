Apelido de Nelson Ned não intimida Elton ?Calma rapaz. Deixa eles falarem o quanto quiserem. Quando vierem encher o saco, dá uma caneta ou finge que não é com você?. Essa é apenas uma das muitas orientações que o meia Élton, do Corinthians, recebe durante as partidas. A baixa estatura ? apenas 1,56 metro ? do autor do segundo e decisivo gol na vitória sobre o Figueirense, estréia na Copa São Paulo, exige alguns cuidados. E vão além da alimentação e do condicionamento físico. Chegam ao emocional. Hoje, Élton é chamado de ?Nelson Ned? pelos adversários, na tentativa de provocá-lo, mas não liga. Nem sempre foi assim. Na época em que defendeu o Juventus (até 2002, quando chegou ao Corinthians), era comum vê-lo irritado com as gozações e brincadeiras de mau gosto. Chegou até a ser proibido de fazer testes em alguns clubes por causa de seu tamanho. Porém, aos 17 anos, parece ter assimilado que sua baixa estatura é compensada pela habilidade com a bola nos pés. ?Não me intimido não. Gosto de ir para cima e driblar. Essa é minha característica e é assim que jogo?, afirma, convicto. Apesar da confiança e personalidade demonstradas, Élton não descuida da parte física. Refém de uma dieta rigorosíssima ? ?tenho de comer até quando não estou com fome? ? e de uma rotina de treinos desenvolvida especialmente para ele, aprendeu na convivência no CT de Itaquera a ser disciplinado. O maior exemplo? Zico. ?Tudo é feito para que eu cresça mais rápido e ganhe massa muscular?, explicou o destaque corintiano. Desafio ? Depois de vencer o Figueirense por 2 a 1 na estréia, o próximo jogo do Corinthians pela Copa São Paulo de Juniores está marcado para esta quarta-feira, às 16 horas, em Jundiaí, contra o Angra dos Reis. O time comandado por Adailton Ladeira é o segundo do Grupo S, com três pontos, o mesmo do líder Paulista, que leva vantagem no saldo de gols: 4 a 1.