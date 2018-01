Apenas 3,5 mil ingressos vendidos no Palmeiras Pouco mais de 3,5 mil ingressos dos 20 mil colocados à venda foram adquiridos pela torcida do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira contra o Rosario. O entusiasmo dos torcedores é completamente diferente daquele da estréia da equipe diante do Deportivo Táchira na pré-Libertadores, quando 28.979 espectadores se acotovelaram para comprar bilhetes e formaram grandes filas na sede do clube. Contra o Atlético Nacional, da Colômbia, o público foi de 17.481 pagantes e a tendência é de que haverá menos público no Palestra esta noite. No Campeonato Paulista, no qual a equipe é terceira colocada, o sintoma é parecido. Na estréia, frente ao Ituano, 27.251 torcedores compareceram e outros 23.440 foram ver o duelo com o São Bento. Quarta-feira passada, o fracasso para o América, por 4 a 1, foi visto só por 6.605 torcedores.