Apenas 3% dos alemães acreditam na conquista do Mundial Uma pesquisa realizada na Alemanha pelo instituto Forsa, que será divulgada nesta quinta-feira pela revista semanal Stern, mostrou que apenas 3% dos alemães acreditam que a seleção local conquistará a Copa do Mundo de Futebol. "A derrota por 4 a 1 para a Itália, no último amistoso, não significa que estamos sem possibilidades de conquistar o Mundial", explicou Horst Schmidt, secretário geral da Federação Alemã de Futebol, discordando do resultado da pesquisa. Para piorar a situação, 17% dos entrevistados acreditam que a Alemanha cairá na primeira fase da Copa. No grupo dos alemães estão as seleções da Polônia, Costa Rica e Equador. Pelo menos a pesquisa trouxe uma boa notícia para o treinador da Alemanha, Jurgen Klinsmann, muito criticado nas últimas semanas pelos dirigentes locais devido aos maus resultados. Para 66% dos entrevistados, o técnico deve permanecer no comando da seleção até o final do Mundial. A pesquisa realizada pelo instituto Forsa ouviu 1.000 alemães. A abertura da Copa do Mundo acontecerá no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.