Apenas 45 pagantes veem Vila Nova ser rebaixado

Com 32 pontos, o Vila não consegue mais escapar e retorna para divisão de onde saiu em 2007, junto com ABC, Bahia e Bragantino. Sob o comando do técnico Roberto Cavalo, os goianos ainda não conquistaram nenhuma vitória, sendo três empates e três derrotas. Por sua vez, esta foi a estreia do técnico Mario Marques, que conquistou seu primeiro ponto no comando do Duque, que chegou aos 16 pontos.

O Vila Nova, precisando do resultado, foi com tudo para cima do Duque de Caxias, que bem fechado se defendia como conseguia. Logo aos 3 minutos, após cruzamento na área, Túlio Souza bateu com força e acertou a trave de Fernando, que só acompanhou com os olhos. Os goianos continuavam em cima, mas não conseguiam abrir o placar.

No começo do segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Vila fez o seu primeiro gol. Victor Ferraz foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça do zagueiro Álvaro, que testou para o fundo das redes. Para melhorar as coisas dos goianos, aos 5, Vitor cometeu uma falta dura, como já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso, deixando o Duque com dez em campo.

Mas, tudo virou contra o Vila e, aos 30 minutos, Túlio Souza derrubou dentro da área o meia Bruno Veiga. Erick Flores bateu o pênalti com categoria e garantiu o empate, com um a menos do Duque de Caixas. Nervoso, o Vila Nova foi com tudo para o campo de ataque, mas não conseguiu fazer o segundo gol, que deixava o time matematicamente com chances de escapar.

O Vila Nova volta ao gramado no próximo sábado, às 17 horas, contra a Portuguesa, no Serra Dourada, em Goiânia. Por sua vez, o Duque de Caxias enfrenta o ASA, em Arapiraca, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA:

Duque de Caxias 1 x 1 Vila Nova

Duque de Caxias - Fernando; Everton Silva, Bruno Costa, Vitor e Leo; Douglas Pedroso, Abedi, Leandro Teixeira (Bruno Veiga) e Erick Flores; Pedro (Paulão) e Juninho (Dudu). Técnico - Mario Marques.

Vila Nova - Michel Alves; Túlio (Luiz Fernando), Álvaro e Ben-Hur; Victor Ferraz, Ricardinho, Túlio Souza, David e Jonh Lennon; Betinho (Wando) e Leandro Cearense. Técnico - Roberto Cavalo.

Gols - Álvaro aos dois minutos e Erick Flores aos 31 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Leandro Bizzio Marinho (SP).

cartões amarelos - Leo, Erick Flores, John Lennon, Betinho, Túlio Souza e Abedi.

Cartão vermelho - Vitor.

Público - 45 pagantes.

Renda - R$ 285,00.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).