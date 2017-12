Apenas três clubes com 100% na Série C Com o término do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, apenas três clubes mantém 100% de aproveitamento. Neste domingo, no complemento da terceira rodada, Coruripe-AL e Treze-PB chegaram aos nove pontos. Outro clube que ainda não desperdiçou pontos é o Nacional-AM. O time amazonense, porém, realizou duas partidas, já que o Grupo 1 possui três times, diferentemente dos demais 15 Grupos, que possuem quatro equipes cada. O Coruripe manteve a liderança do Grupo 6 ao derrotar o América-RN fora de casa. O Treze lidera o Grupo 7 após a vitória em casa sobre o ASA-AL, por 2 a 1. O Nacional folgou. O destaque da rodada ficou para a goleada do Novo Hamburgo-RS. Em casa, ganhou de 4 a 0 do Adap-PR. No próximo fim-de-semana, tem início o returno desta primeira fase. Após a disputa de três rodadas, os dois melhores classificados de cada grupo seguem na disputa pelo acesso. Confira os resultados da terceira rodada: Grupo 1 - Independência-AC 2 x 1 Grêmio Coariense. Grupo 2 - Vila Aurora-MT 3 x 0 Ji-Paraná-RO e São Raimundo-PA 3 x 2 Luverdense-MT. Grupo 3 - Remo-PA 3 x 2 São José-AP e São Raimundo-RR 1 x 2 Abaeté-PA. Grupo 4 - Tocantinópolis-TO 1 x 2 Moto Clube-MA. Grupo 5 - Piauí-PI 0 x 2 Ferroviário-CE e Icasa-CE 1 x 0 Serrano-PE. Grupo 6 - América-RN 0 x 1 Coruripe-AL e Vitória de Santo Antão-PE 0 x 1 Nacional de Patos-PB. Grupo 7 - Treze-PB 2 x 1 ASA-AL e Baraúnas-RN 1 x 1 ABC-RN. Grupo 8 - Itabaiana-SE 1 x 1 Ipitanga-BA e Juazeiro-BA 1 x 2 Sergipe-SE. Grupo 9 - Americano-RJ 2 x 1 Estrela do Norte-ES e Serra-ES 3 x 2 Ipatinga-MG. Grupo 10 - Madureira-RJ 1 x 1 Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista-SP 0 x 2 Mogi Mirim-SP. Grupo 11 - Cianorte-PR 0 x 0 Operário-MS e CENE-MS 1 x 1 Londrina-PR. Grupo 12 - Grêmio Inhumense-GO 1 x 2 Paranoá-DF e Ceilândia-DF 0 x 2 Mineiros-GO. Grupo 13 - Ituiutaba-MG 4 x 2 União São João-SP e América-SP 1 x 1 Rio Branco-SP. Grupo 14 - Cabofriense-RJ 1 x 1 Villa Nova-MG e América-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ. Grupo 15 - Iraty-PR 2 x 1 Joinville-SC e Novo Hamburgo-RS 4 x 0 ADAP-PR. Grupo 16 - Gaúcho-RS 1 x 0 Marcílio Dias-SC e Hermann Aichinger-SC 3 x 0 Glória-RS.