Apesar da chuva em Weggis, treino do Brasil é confirmado A comissão técnica da seleção brasileira confirmou, nesta segunda-feira, a realização do treinamento da equipe no estádio Thermoplan, em Weggis, a partir das 16h45 (horário da Suíça), apesar das fortes chuvas quem caem na região desde o domingo. O treinador Carlos Alberto Parreira acredita que as condições climáticas não atrapalharão a preparação para a Copa do Mundo. No domingo, também sob muita chuva, os jogadores participaram de um jogo-treino contra os juniores do Fluminense, que faz uma excursão à Europa. Os titulares fizeram 5 a 1 no primeiro tempo e os reservas marcaram mais oito gols na segunda etapa. A previsão é que o amistoso contra a seleção de Lucerne, nesta terça, na cidade da Basiléia, também seja disputado sob chuva. Na manhã desta segunda-feira, a movimentação dos jogadores aconteceu na sala de musculação do Park Hotel Weggis, local de concentração da seleção. Os jogadores Dida, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Emerson, Lúcio, Juan, Edmílson, Robinho e Ricardinho fizeram reforço muscular e o restante do grupo fez trabalho na academia do hotel.