Apesar da derrota, jogadores do Corinthians saem satisfeitos com 'coisas boas'

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado do Pacaembu chateados com a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, mas satisfeitos com a boa exibição. O goleiro Cássio e o meia Marquinhos Gabriel apontaram que apesar do resultado negativo, é possível tirar coisas boas da exibição da equipe nesta quarta-feira.

+ TABELA - Confira a classificação do Paulistão

+ Antero Greco - Corinthians ainda de ressaca da Flórida

"Tivemos coisas boas, sim. Muitas vezes, quando a gente leva um gol, desorganiza e vira loucura. Mostramos organização, só que a bola não entrou. Levamos o gol e o goleiro deles foi muito bem. Temos que trabalhar. É apenas o começo. Temos que continuar trabalhando forte e na próxima partida buscar os três pontos", disse o goleiro, ainda no gramado do Pacaembu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Marquinhos Gabriel, a postura ofensiva também é algo a se destacar. "Dá para tirar coisas boas, apesar de ser o primeiro jogo oficial da temporada. Trabalhamos a bola e triangulamos as jogadas, como havíamos treinado. Sabíamos que eles poderiam jogar por uma bola e recuar. Temos que trabalhar agora para conseguir os resultados", destacou o meia.

Apesar dos elogios, Marquinhos ponderou. "Faltou finalizar mais. Quem não finaliza, não faz gol. A gente teve bastante jogada pela lateral e isso é algo positivo, mas precisamos chutar mais", alertou.

O zagueiro Pedro Henrique também pediu atenção. "Tivemos desatenção na hora da marcação e acabou saindo o gol. Mas não podemos abaixar a cabeça. É só o primeiro jogo", comentou.

O Corinthians volta a campo no domingo, para encarar o São Caetano, novamente no Pacaembu, mas desta vez, como visitante. O time do ABC decidiu mandar a partida no estádio municipal em busca de maior renda. O elenco corintiano se reapresenta nesta quinta-feira, à tarde, e depois do treinamento, o meia Mateus Vital será apresentado.