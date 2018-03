Apesar da eliminação, Real mantém astros O Real Madrid retornou de Turim na madrugada de quinta-feira com um enorme prejuízo na bagagem. O clube deixou de faturar US$ 45 milhões (cerca de R$ 135 milhões), valor acumulado do prêmio ao campeão da Liga dos Campeões da Europa. Apesar do desastre técnico e financeiro, o presidente do Real, Florentino Pérez, garantiu nesta quinta-feira que não mudará a política de investimentos. "Esta derrota (3 a 1 para a Juventus) não muda nossos planos em nenhum aspecto. Não vamos trocar o técnico, nem mexer com os jogadores", advertiu Florentino Pérez. "Continuamos com nossos projetos de investimentos em atletas de alto nível. Nossa política não vai mudar." O presidente do Real lembra que títulos dão prestígio e retorno financeiro, mas as grandes estrelas oferecem contrapartidas publicitárias e geram uma receita extra. A tese de Florentino Pérez foi contestada depois da queda em Turim. A imprensa espanhola pergunta: atacantes vendem camisas, mas não dão equilíbrio ao time; não seria importante privilegiar a estrutura da equipe e não apenas pensar em contratar as estrelas? Florentino Pérez foi cobrado pelo péssimo desempenho dos defensores Hierro, Helguera, Salgado, Flávio Conceição e da maneira como o técnico Vicente Del Bosque armou o time. O diário esportivo AS, de Madri, bateu pesado: "Poucas vezes uma derrota delatou tanto um jogador, poucas vezes um fracasso se personalizou em alguém de forma tão evidente, cruel e desmoralizante. Ao final, Hierro nos deu raiva, nos deu pena." As primeiras reações do presidente do Real Madrid não atenderam aos apelos da imprensa. Florentino Pérez já deu ordens a Jorge Valdano, diretor esportivo, para que encaminhasse a renovação do contrato de Del Bosque, apesar do fracasso na Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, a situação do Real não é das mais confortáveis. O time está um ponto atrás dos líderes La Coruña e Real Sociedad, a cinco rodadas do encerramento da competição. Tem de garantir pelo menos o terceiro lugar para entrar na fase preliminar da Liga dos Campeões de 2003/2004. Florentino Pérez não parece muito preocupado com as dificuldades do time no campeonato nacional. Disse que manterá a política de investimentos, a mesma que usou para contratar Luís Figo por US$ 56 milhões, em 2000; Zinedine Zidane por US$ 65 milhões, em 2001; e Ronaldo ao custo de US$ 45 milhões. Nenhum dos três será colocado à venda, garante o presidente do Real Madrid.