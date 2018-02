Apesar da eliminação, zagueiro Gum vê Fluminense no caminho certo

Eliminado da Taça Guanabara, o Fluminense terá duas semanas de folga até o início da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar de o desempenho ter sido bastante abaixo das expectativas nesta primeira fase da competição, o zagueiro Gum acredita que o time está evoluindo.

"Tivemos uma derrota e dois empates no início da temporada, mas estamos nos recuperando. Acho que isso é o mais importante nesse momento. A equipe vem melhorando e demonstrando esse crescimento dentro da competição. Ficamos chateados que não veio a classificação, mas ainda temos chances de título", afirmou.

O time tricolor terminou a primeira fase do Estadual em terceiro lugar no Grupo C, com oito pontos, um a menos do que Boavista e Botafogo, os dois primeiros colocados, respectivamente. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Fluminense.

"Estamos no caminho certo. Temos que continuar trabalhando, melhorando em todos os sentidos e mantendo esse mesmo pensamento. A partir daí, vamos continuar crescendo como time e lá na frente vamos chegar muito mais fortes", prosseguiu o zagueiro.

O Fluminense volta a campo em 21 de fevereiro, quando visitará o Bangu, pela primeira rodada da Taça Rio. As semifinais da Taça Guanabara acontecem ainda nesta semana. Na quinta-feira, o Boavista enfrenta o Bangu, e no sábado, o Flamengo encara o Botafogo.