Apesar da goleada, Pelé cobra mais empenho da seleção O Rei do Futebol cobrou mais empenho dos jogadores da seleção brasileira. Apesar da vitória da seleção sobre o Japão, por 4 a 1, Pelé acha que os jogadores não se esforçaram suficientemente no primeiro tempo da partida. ?Ainda bem que o Ronaldo, o grande Ronaldo, enfim, de volta, marcou no último minuto antes do intervalo, aí as coisas ficaram mais tranqüilas.? Pelé acredita que a equipe evoluiu em relação às últimas partidas, mas adverte que é necessário ter mais atenção nas próximas fases do torneio, nas quais uma vitória pode eliminá-la da Copa do Mundo da Alemanha. ?O Brasil tem tudo para fazer um bom jogo contra Gana [em Dortmund, na próxima terça-feira], mas tem de jogar sério?, disse. O ex-jogador, comentarista da TV alemã ZDF durante o Mundial, comentou que gostou de algumas alterações feitas pelo técnico Carlos Alberto Parreira, mas, por outro lado, achou que, por causa delas, a equipe teve dificuldade em se acertar. ?Ele [Parreira] vai ter de analisar agora se mantém um ou outro jogador ou se retornam todos os titulares.? Para fazer uma média com os alemães, Pelé afirmou ainda estar confiante com a vitória alemã sobre a Suécia, sábado, em Munique. ?Pelo que a Alemanha mostrou nos últimos jogos, tem tudo para vencer nas oitavas-de-final.? O brasileiro mais famoso do mundo também é sincero quando necessário. Depois que os alemães venceram a Costa Rica na estréia, por 4 a 2, ele por pouco não estragou a festa dos anfitriões ao dizer, na mesma emissora, que a defesa da equipe da Alemanha era muito vulnerável e precisava melhorar. Após a notícia de que o atacante Ronaldo passou por consulta médica, durante o torneio, ele aconselhou descanso para o jogador, que estaria ?em má fase já há algum tempo?.