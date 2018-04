Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado

São 16 vitórias em 24 jogos. Somente seis empates. Apenas duas derrotas. Gols marcados foram 52; sofridos, 16. E um título, o da Copa América. É um cartel respeitável, capaz de fazer qualquer técnico dormir tranqüilo. Não o técnico da seleção brasileira, que precisa sempre vencer e convencer. Veja também: Brasil joga mal, mas bate o Uruguai de virada por 2 a 1 Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Classificação Calendário / Resultados Dunga está sentindo isso na pele. Mesmo com um retrospecto que pode ser considerado bom, ele encerrou nesta quarta-feira a temporada 2007 no comando da seleção sob desconfiança. Depõe contra Dunga, em sua primeira experiência como treinador, não os resultados, mas a falta de padrão de jogo da seleção. Apesar do pouco tempo que normalmente ele tem para preparar a equipe, até hoje o Brasil viveu basicamente do talento individual de jogadores como Kaká, Robinho e Ronaldinho Gaúcho. Robinho, aliás, foi o grande responsável pela conquista da Copa América. A insistência em convocar atletas de capacidade técnica discutível, como o atacante Afonso Alves e o volante Fernando, em ignorar craques como o goleiro Rogério Ceni e em manter na equipe gente que pouco rende, como o lateral-direito Gilberto e o atacante Vágner Love (embora o atacante tenha ido para o banco nesta quarta, entrando na etapa final), também estão entre os fatores que criam dúvidas sobre Dunga. Sem contar sua total falta de habilidade para lidar com críticas e opiniões contrárias às suas. Dunga se defende. Diz que sua principal tarefa até agora - estreou em 16 de agosto passado num 1 a 1 contra a Noruega - foi "resgatar nos jogadores a vontade de jogar pela seleção", algo que era necessário após a maneira opaca e desinteressada como a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira saiu da Copa do Mundo da Alemanha, no ano passado. E ressalta, com freqüência, que toma as decisões com convicção e, acima de tudo, coerência. O problema, porém, é que o futebol de uma seleção que já ganhou cinco títulos mundiais, entre outros, não empolga. A rigor, até hoje foram apenas duas grandes exibições. Significativamente, elas foram contra a Argentina - duas vitórias por 3 a 0, a primeira num amistoso em Londres no ano passado e a outra na final da Copa América disputada na Venezuela, em julho passado. Bater impiedosamente no maior rival delicia os brasileiros, mas não é suficiente. Torcedores e jornalistas querem uma seleção com padrão, melhores jogadores e atuando bem na maioria das vezes. "O futebol mudou e as pessoas precisam aprender isso. Hoje, uma boa defesa, um cruzamento eficiente, um corte do zagueiro também significam espetáculo", rebate Dunga. Pode ser. Mas, como a torcida ainda não entendeu seu recado, o treinador terá dias difíceis, pelo menos até os próximos amistosos, em fevereiro contra a Irlanda, em Dublin, e em março contra a Suécia, em Estocolmo.