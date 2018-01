Apesar das derrotas, Marília não muda Apesar do Marília ter sofrido três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria já adiantou que não pretende fazer mudanças na comissão técnica para a seqüência da competição. Com isso, o técnico Paulo Comelli está confirmado no comando do time que enfrenta o Santa Cruz no estádio Bento de Abreu no próximo dia 20. Como ainda tem mais de uma semana para preparar a equipe, o treinador deverá fazer algumas experiências ao longo da semana para saber a melhor formação para voltar a vencer. Depois de um início fantástico, com quatro vitórias e um empate, o MAC entrou em má fase e já não vence há três rodadas. A última derrota aconteceu terça-feira, em Florianópolis, para o Avaí, por 2 a 1, de virada, com o segundo gol saindo nos acréscimos.