Apesar das novidades, Parreira mantém base Os atacantes Denílson, do Bétis, e Adriano, do Parma, os meias Juninho Paulista, do Middlesbrough, e Juninho Pernambucano, do Lyon, e o goleiro Júlio César, do Flamengo, foram as novidades da lista de 20 jogadores convocados pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para o amistoso contra a Jamaica, no dia 12 de outubro, em Leicester, na Inglaterra. No entanto, o fato de os novos nomes corresponderem a 25% do grupo, na relação apresentada nesta segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não significa mudança ou insatisfação do treinador com os atletas chamados às primeiras partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Em relação à convocação anterior de "estrangeiros", Parreira excluiu somente o zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen. Assim, estarão reunidos novamente Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. E a tendência é de que o time titular seja o mesmo daquele que enfrentou o Equador, pela segunda rodada das Eliminatórias. Novidades - Quando falou de Denílson, um dos ?xodós? do coordenador-técnico Zagallo desde a Copa de 1998, Parreira foi só elogios. Lembrou que o atacante se recuperou de uma contusão e ressaltou seus últimos desempenhos pelo Bétis. Já Adriano, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano têm se destacado em seus clubes. Na última rodada, por exemplo, Adriano marcou o gol de empate, por 1 a 1, do Parma contra o Siena, enquanto Juninho Pernambucano assinalou três, na goleada por 4 a 0, sobre o Lens. Juninho Paulista foi o único que não atuou na rodada inglesa. A previsão é a de que a comissão técnica e o goleiro Júlio César embarquem no dia 7 de outubro para Londres e, no dia seguinte, todos os demais jogadores convocados se apresentem a Parreira. A partida foi marcada para a Inglaterra porque existe um acordo entre a Fifa e os clubes europeus de que seus jogadores somente serão liberados para confrontos não-oficiais quando eles forem realizados no continente.