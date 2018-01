Apesar das reclamações, Portuguesa vai jogar em Birigüi Por meio de uma nota oficial, expedida nesta quinta-feira à tarde, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida entre Bandeirante e Portuguesa para o Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi. O jogo faz parte da rodada inaugural da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista e começará às 10 horas de domingo. O estádio havia sido interditado na última segunda-feira, devido às acusações feitas pela própria direção da Portuguesa, quando a equipe jogou e perdeu por 2 a 1, na primeira fase. Na oportunidade, o técnico da Portuguesa, Vágner Benazzi, criticou bastante o tratamento recebido pela delegação na cidade. A FPF exigiu algumas melhorias no sistema de segurança, que foram atendidas rapidamente pelo clube. Além disso, a direção do Bandeirante garante que reforçará o esquema de segurança, não só com policiais militares como também com seguranças particulares, para oferecer todas as garantias ao time de capital. Um boleto, de caráter educativo, também será distribuído aos torcedores, mostrando que qualquer irregularidade poderá prejudicar o time nas próximas rodadas da competição. Representantes da federação estiveram vistoriando e aprovando o estádio na quarta-feira. Além disso, a entidade vai designar 12 fiscais para acompanhar a partida, transformada em ?jogo de risco? por causa da rivalidade criada entre os dois adversários.