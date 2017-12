Apesar de contusão, Lehmann deverá jogar contra a Polônia Apesar da lesão que tem no tornozelo esquerdo, o goleiro da seleção alemã, Jens Lehmann, deverá participar normalmente do segundo jogo da equipe anfitriã, marcado para a próxima quarta-feira, contra a Polônia, em Dortmund. "Os exames realizados na noite de ontem (sexta) mostraram que, em princípio, não se trata de nada grave", informou neste sábado um porta-voz da Federação Alemã de Futebol. "Assim como todos os jogadores, Jens vai participar normalmente do treinamento previsto para o sábado e será examinado mais uma vez". Durante o primeiro tempo da partida realizada nesta sexta, contra a Costa Rica, Lehmann solicitou a intervenção da equipe médica da delegação devido a dores no tornozelo esquerdo. Ao final da partida, o goleiro do Arsenal declarou que "temos de aguardar para saber a gravidade da lesão". Pela segunda rodada do grupo A, além do confronto entre Alemanha e Polônia, Equador e Costa Rica jogarão na próxima quinta-feira, em Hamburgo. Alemanha e Equador lideram a chave, após baterem respectivamente a Costa Rica (4 a 2) e a Polônia (2 a 0).