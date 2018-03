Apesar de derrota, Abel Braga elogia empenho de time misto do Fluminense

Embora o Fluminense tenha sido derrotado pelo Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, o técnico Abel Braga exibiu satisfação com o empenho exibido pelo time misto escalado para o confronto válido pela Copa da Primeira Liga. O treinador optou por mandar a campo vários reservas e poupar titulares visando a partida de domingo, contra o Bangu, às 17 horas, em Duque de Caxias, pela quarta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

"Estou contente porque a minha equipe estava inconformada no final. Se jogou bem, não jogou bem, não tem problema, pois eles não jogaram juntos (antes com essa formação). Mas o time batalhou e brigou. Vi alma. Vi inconformismo. Se amanhã eu precisar, posso contar com eles", ressaltou o comandante na entrevista coletiva que concedeu após o confronto em Porto Alegre.

A derrota para o Inter interrompeu uma boa sequência de quatro vitórias seguidas em quatro jogos do Fluminense neste início de temporada. O time está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, no qual acumula três triunfos, assim como havia estreado na Copa da Primeira Liga derrotando o Criciúma.

E Abel ressaltou nesta quarta-feira à noite que o bom começo de temporada é também fruto do bom ambiente de trabalho proporcionado aos jogadores e a si próprio. "Tenho uma direção que está unida, trabalha junto e valoriza a base do clube. Ia ver o Wendel. Ele trabalhou dois dias comigo e me encantou. O Patrick errou, mas tinha que ter o primeiro jogo. Depois o rendimento vai ser outro. Tinha que estrear, é assim mesmo. Estou encantado com as coisas que estão acontecendo com o Fluminense. Todos num objetivo só. O ambiente é muito bom. Eu estou feliz", afirmou o treinador.

Líder isolado do Grupo C da Taça Guanabara, o Fluminense voltará a jogar pela Copa da Primeira Liga no dia 1º de março, contra o Brasil de Pelotas, no duelo em que tentará assegurar classificação às quartas de final. Com três pontos, o time ocupa a vice-liderança do Grupo A da competição, sendo que os dois primeiros colocados de cada chave avançam à próxima fase.