Apesar de derrota, Geílson valoriza volta ao Atlético-PR

Geílson, que ainda não tinha sido relacionado para um jogo em 2009, não atuava desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Para o atacante, os dez minutos que jogou no segundo tempo foram muito importantes. "Deu para mostrar para o treinador que eu tenho capacidade para ser aproveitado mais vezes. Quem sabe com mais oportunidades posso fazer gols e brigar por uma vaga no time", disse.

O responsável pela volta de Geílson é o técnico Antônio Lopes. Assim como o atacante, o treinador também reintegrou outro jogador que estava afastado do grupo, o meia Netinho, que entrou no segundo tempo contra o Palmeiras. Geílson, porém, era o que tinha a situação mais complicada, já que Netinho se recuperava de uma cirurgia no púbis.

Feliz com o espaço reconquistado no time, Geílson já projeta a sequência do Brasileiro. "Temos que fazer uma semana boa de treinos para enfrentar o Corinthians. E eu, particularmente, vou trabalhar para ter mais oportunidades durante os jogos. Força de vontade e disposição nunca vai faltar para ajudar o time tentando sempre marcar gols, que é o papel do atacante", prometeu.

Na 14.ª posição, somando 31 pontos, o Atlético volta a campo pela 27.ª rodada para encarar o Corinthians, próximo sábado, no Pacaembu. O adversário é o nono colocado do Brasileiro, com 38 pontos.