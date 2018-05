Apesar de derrota na estreia, Bahia segue igual contra Figueirense

SALVADOR - A estreia com derrota por 2 a 1, em casa, para o Cruzeiro, no último domingo, não tirou a confiança do técnico do Bahia, Marquinhos Santos, na equipe. Tanto que o treinador vai praticamente repetir a escalação do time na partida deste domingo, às 18h30, contra o Figueirense, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A única mudança prevista é a entrada do volante Uelliton, que não havia jogado por restrições contratuais, no lugar de Rafael Miranda. "Vamos manter a formação pensando em dar continuidade e equilíbrio para o grupo, para que a equipe possa evoluir como um todo", disse Marquinhos Santos. Sobre a entrada de Uelliton, o treinador afirma que fez a opção para tentar melhorar a saída de jogo do time.

"Uelliton é um jogador com bom passe, mas que também trabalha bem as bolas longas". Para o técnico, é o momento de o Bahia começar a acumular pontos no campeonato. "Temos de buscar a maior pontuação possível até o início da Copa do Mundo", afirmou.

Uelliton concorda e projeta a equipe brigando por vaga na Copa Libertadores do ano que vem. "Nossa meta é vencer os oito jogos que faltam até a Copa porque temos condições de brigar lá em cima na competição", acreditou.