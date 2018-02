Apesar de derrota, São Caetano mantém esperança de vaga A derrota para o Bragantino, na quarta-feira, não tirou a serenidade nem a esperança do técnico Dorival Júnior na classificação do São Caetano para as semifinais do Campeonato Paulista. Ele pede que os jogadores mantenham o empenho e a dedicação mostradas durante a competição para alcançar o objetivo. ?Temos 30 pontos, ainda estamos entre os quatro primeiros colocados e temos mais três rodadas para consolidar nossa posição?, argumentou o técnico, que deve manter a base do time para o confronto com o Barueri, neste domingo, fora de casa. O time ainda enfrenta dois times ameaçados pelo rebaixamento: o São Bento, em casa, e o Rio Branco, em Americana. As únicas mudanças previstas são a entrada de Galiardo na lateral direita, no lugar do suspenso Paulo Sérgio, e a volta de Maurício, que cumpriu suspensão automática e entra no lugar de Luís Maranhão. Três jogadores continuam vetados pelos médicos: os meio-campistas Daniel e Djair e o zagueiro Cléber.