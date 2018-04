Apesar de desfalques, Estevam quer vitória do Botafogo

Estevam Soares quer estrear com vitória no Botafogo. Os oito desfalques do time não foram suficientes para desanimar o treinador, que quer os três pontos neste sábado, mesmo jogando diante do líder Palmeiras, fora de casa.

"Não vamos lá para fazer turismo. Se fosse para isso ficaríamos no Rio de Janeiro, que é bem mais agradável. Vamos lá para tentar vencer ou empatar. O importante é pontuar", disse Estevam, que aboliu o rachão no treino desta sexta-feira.

"Temos que acreditar. Não vamos lá pensando em perder de pouco", completou o treinador, entusiasmado com o que considera o maior desafio de sua carreira. É a primeira vez que ele comanda um time carioca e quer fazer história.

Para o jogo deste sábado, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Michael, o meia Renato, o atacante Reinaldo, o zagueiro Wellington e os goleiros Castillo e Renan, que se recuperam de lesões. Também ficarão de fora o lateral-direito Alessandro e o atacante Victor Simões, suspensos.

Diante desta situação, Estevam teve dificuldade para escalar o Botafogo, que deverá entrar em campo com: Flávio, Emerson, Juninho e Eduardo; Thiaguinho, Leandro Guerreiro, Fahel, Jônatas, Lúcio Flávio e Batista; André Lima.