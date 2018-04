Apesar de empate, Renato Gaúcho diz que Grêmio deu 'aula de futebol'

Apesar do empate sem gols com o Atlético Paranaense, o Grêmio deu uma "aula de futebol" neste domingo, na avaliação de Renato Gaúcho. Para o treinador, o time gaúcho fez grande exibição na Arena, com maior domínio e mais chances de gols. "Só faltou o gol", constatou o treinador.

"Todo mundo quer ganhar do Grêmio. Quando enfrentam o Grêmio, falam que é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa, do Estadual. Eu estaria preocupado se o Grêmio não tivesse jogado bem. Mas não foi o que aconteceu. Principalmente no primeiro tempo, na minha opinião, foi uma aula de futebol. Só faltou o gol", declarou.

Para o treinador, o Atlético também teve seus méritos, por se defender bem ao longo dos 90 minutos. "Nem sempre a gente vai ganhar, mas estou sempre satisfeito. Sei que todas as equipes vão dar a vida contra nós", afirmou Renato Gaúcho, para quem as duas equipes fizeram grande jogo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão.

"O Brasil todo tem que aplaudir essa partida. Um futebol bonito de todos os lados. Belo trabalho que o [técnico] Fernando Diniz faz no Atlético-PR. Eu tenho certeza que quem gosta de futebol e viu essa partida de hoje, independente do clube que torce, ficou bastante feliz. As duas equipes buscando jogar. Não é porque a bola não entrou que vou deixar de aplaudir meu grupo", disse o técnico.

O Grêmio voltará a campo já nesta quarta-feira para enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.