Apesar de expulsão, técnico do Grêmio elogia estreia de Paulo Miranda

No comando do time B do Grêmio, o técnico César Bueno ficou satisfeito com a estreia da equipe no Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira. Ele exaltou o desempenho dos garotos do time e aprovou a estreia de Paulo Miranda, um dos reforços da equipe principal para este ano, apesar da expulsão do zagueiro.

O reforçou levou o segundo cartão amarelo nos minutos finais da partida e deixou o Grêmio com um a menos em campo. Na sequência, o São Luiz buscou o empate e garantiu o 1 a 1 no placar, no jogo disputado na cidade de Ijuí, no interior gaúcho.

"Ele agradou muito. É experiente, teve um embate com Michel e controlou bem. No momento da expulsão, achei exagerada [o cartão]. O lance podia ter sido controlado [pelo árbitro]. Mas foi boa partida. O Paulo Miranda vai ajudar muito o Grêmio", projetou o treinador, já prevendo a participação do defensor no time principal.

César Bueno também elogiou o jovem meia Matheus Henrique, que já é comparado ao volante Arthur, um dos destaques do Grêmio na última temporada. "Sabíamos que haveria comparação. Até por isso fechamos o treino, para evitar comparação ao longo da semana, antes do jogo. Tem muito potencial", comentou.

Na avaliação geral do treinador, o time recheado de jovens mostrou força e foi aprovado na estreia. "É um batismo de fogo, um aprendizado, faltou um pouco de experiência em alguns momentos", declarou. "A gente não estava preparado para um jogo tão pesado. Um pouco de azar. Mas tá bom, é um início de um trabalho, muitos jogadores estreando. Foi uma prova de fogo."

César Bueno comanda o time B do Grêmio no Gauchão porque o time principal estará focado na disputa da Copa Libertadores nestes primeiros meses do ano. Por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, os jogadores e o técnico Renato Gaúcho ganharam férias ao longo deste mês e vão se reapresentar nesta quinta para darem início à pré-temporada.