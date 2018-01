Apesar de protestos, Palmeiras já vendeu 11 mil ingressos para jogo contra Grêmio

Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta-feira, às 18h, quando começou a comercialização para o público em geral realizada nas unidades da Academia Store e no Pacaembu.

A goleada sobre o Fluminense, por 4 a 1, no Maracanã, deve impulsionar as vendas. Com a vitória, construída com três gols de Barrios e um de Gabriel Jesus, o Palmeiras voltou à briga por uma vaga no G4.

O Palmeiras deverá ficar um mês longe do Allianz Parque. Depois da vitória contra o Figueirense, no último sábado, a equipe só deve voltar a atuar no seu estádio no dia 14 de outubro contra a Ponte Preta. Nas próximas semanas, o estádio será utilizado pela construtora WTorre para dois shows: Rod Stewart (dia 19) e Katy Perry (dia 24).

De acordo com a construtora, dois dias serão suficientes para a retirada da estrutura do palco, o que deixaria o estádio à disposição para o jogo da Copa do Brasil contra o Internacional. O problema, no entanto, é a recuperação do gramado. A diretoria palmeirense planeja retornar ao estádio apenas no dia 8 de outubro.

A principal torcida organizada do Palmeiras promete não cantar durante o jogo como forma de protesto pelo fato de ficarem no tobogã, setor localizado atrás de um dos gols. De acordo com os torcedores, esse local impede que o incentivo motive de fato os atletas - normalmente, as organizadas assistem aos jogos nas arquibancadas verde e amarela.