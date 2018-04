Apesar de rumores, Muricy não descarta Vágner Love Os indícios de que Vágner Love deixará o Palmeiras são cada vez maiores, mas o atacante continua nos planos de Muricy Ramalho. Nesta sexta-feira, o técnico afirmou que contará com o jogador para a estreia do Campeonato Paulista, enquanto ele estiver treinando com o elenco em Atibaia.