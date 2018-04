Apesar de tropeços, Wagner vê Vasco em evolução no Campeonato Brasileiro

Apesar da sequência negativa do Vasco no Brasileirão, o meia Wagner vê a equipe carioca em evolução no campeonato, principalmente depois da semana de treinos que o técnico Milton Mendes teve nos últimos dias. O Vasco vem de quatro jogos sem vitórias. São duas derrotas e dois empates.

"Trabalhamos forte durante a semana. O time está ficando mais compacto. Esse período de treinos foi importante porque conseguimos fazer alguns ajustes. Se aplicarmos tudo aquilo que treinamos, acredito que ficaremos mais próximos da vitória", afirmou o meia, projetando o duelo contra o Bahia, no domingo, em Salvador.

No primeiro turno do Brasileirão, o Vasco levou a melhor, pelo placar de 2 a 1. Wagner, contudo, pediu cautela e previu um jogo mais complicado desta vez. "Vai ser um jogo completamente diferente do que foi no primeiro turno. Nossa equipe tem modificações, assim como a deles. O Bahia está com treinador novo e os jogadores estão motivados. Vamos encontrar dificuldades, mas confiamos no nosso trabalho."

Para este confronto, o Vasco contará com uma novidade. O zagueiro Anderson Martins fará sua reestreia com a camisa da equipe carioca, praticamente um mês após ser contratado. Com ele em campo, Milton Mendes deve jogar com um esquema de três zagueiros. No ataque, Luis Fabiano voltará ao time.

Desta forma, o Vasco deve entrar em campo neste domingo escalado com Martín Silva; Rafael Marques, Breno e Anderson Martins; Gilberto, Jean, Mateus Vital, Wagner e Ramon; Paulinho e Luis Fabiano.