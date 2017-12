Apesar de tudo, Grêmio mantém otimismo Mesmo que o time esteja virtualmente rebaixado à Série B, o discurso de dirigentes, comissão técnica e jogadores do Grêmio e jogar como se o time estivesse disputando o título do Campeonato Brasileiro. E a partida deste domingo à tarde, contra o Atlético Paranaense, pela 43ª rodada da competição em Erechim (o Grêmio perdeu outro mando de campo), não deixa de ser curiosa, pois, na lanterna com apenas 38 pontos ganhos, enfrenta o líder absoluto, com 81 pontos. "Não interessa em que situação está. Quem joga num clube como o Grêmio, que já foi campeão do Mundo, tem que jogar a morrer sempre, seja primeiro ou último colocado", declarou o lateral George na sexta-feira, que volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O jogador da seleção panamenha sabe, assim como todos os seus companheiros de equipe, que o jogo deste domingo é muito difícil e, que, em caso de empate ou derrota, aí sim não terá nem mais a matemática para tentar evitar o que ninguém mais acredita que vá acontecer: escapar do rebaixamento. Além de ser o líder da competição, o adversário tem Washington, o artilheiro do campeonato, com 32 gols marcados. Isso significa perigo à vista contra a já desfalcada zaga gremista, que não terá Claudiomiro (suspenso) e que ficou sem Fábio Bilica, dispensado por indisciplina na sexta-feira. Caso Capone não se recupere de lesão, Cláudio Duarte terá que apelar para o jovem Renato, dos juniores: "Não devemos lamentar ausências. Joga quem estiver bem e à disposição". A partida deste domingo teve, durante a semana, outro componente: a de que o Santos, vice-líder com 79 pontos estaria oferecendo, prêmio-extra aos jogadores para derrotar o Atlético Paranaense. Alguns jogadores, entre eles Leânderson, indiferentes à situação do clube acharam boa a idéia. Cláudio Duarte foi radicalmente contra: "Nunca admiti este tipo de comportamento. Faz mal ao futebol", disse, com firmeza.