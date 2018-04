Apesar de vitória, Zé Ricardo exibe preocupação com físico e falhas defensivas do Vasco

A vitória sobre o Botafogo por 3 a 2, neste domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, expôs duas preocupações do técnico Zé Ricardo no Vasco: o desgaste físico dos jogadores e as falhas do sistema defensivo.

Assim como aconteceu na semifinal, na última quinta-feira, quando derrotou o Fluminense por 3 a 2, a vitória sobre o Botafogo veio apenas com um gol de Ríos nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo. Para Zé Ricardo, essa necessidade de buscar o resultado adverso até os instantes finais do jogo vem desgastando os jogadores, física e emocionalmente.

Além disso, para piorar o desgaste físico dos atletas, o Vasco encara o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores. Depois deste duelo pela competição continental, a partida de volta da decisão do Estadual será no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã.

"Nos preocupa a recuperação dos jogadores. Contamos com a consciência deles, não precisamos falar duas vezes. Vamos tentar recuperar todos para colocarmos em campo na quarta. É a problemática do futebol brasileiro", ressaltou.

"O jogo contra o Fluminense foi muito desgastante, o calendário é muito apertado. Já temos o jogo da Libertadores batendo na nossa porta. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, jogar lá no Mineirão é muito difícil, ainda mais porque fomos derrotados na estreia. Vamos com força e camisa para fazer um bom jogo no Mineirão", reforçou o comandante.

Sobre as falhas defensivas apresentadas diante do Botafogo, Zé Ricardo evitou críticas abertas ao zagueiro Paulão, mas deixou claro que a falha incomodou ao treinador. No primeiro gol do Botafogo, Paulão errou na saída de bola e entregou no pé de Renatinho.

"Cobramos muito, infelizmente aconteceu novamente. Estávamos com a bola no pé e levamos o gol. Nos deixa chateados. Futebol temos que entender que às vezes para chegar no destino temos que passar por algumas situações. Sabemos onde estamos errando."