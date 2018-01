Apesar do hexacampeonato, Lyon não está em clima de festa Tornar-se o primeiro time entre as principais ligas européias a ganhar seis títulos consecutivos deixaria qualquer clube feliz, menos o Lyon. O time do técnico Gerard Houllier, que conquistou o sexto troféu no último sábado, sem entrar em campo, e celebrou no domingo, sem vencer, não está muito para festas. Seus jogadores ficaram claramente irritados com as vaias recebidas da torcida no 0 a 0 da semana passada contra o Stade Rennes. No sábado o Toulouse perdeu em casa por 3 a 2 para o Rennes, deixando o Lyon com uma vantagem na liderança que não pode mais ser alcançada. No dia seguinte, porém, o time saiu com outro empate sem gols, desta vez contra o fraco Auxerre. "O que alcançamos nesta temporada é extraordinário", disse Houllier a jornalistas no sábado. "Fizemos progressos e estamos melhor e mais maduros que na temporada passada." No dia seguinte, após o empate com o Auxerre, Houllier evitou a entrevista coletiva pós-jogo, aparentemente irritado com a pergunta de um repórter de TV sobre seus planos. Houllier já disse várias vezes que continuará como técnico do Lyon na próxima temporada. Queda de rendimento Se há anos o time domina o futebol francês, o mesmo não ocorre nos torneios europeus. Em março, o Lyon foi eliminado pela Roma na primeira fase eliminatória da Liga dos Campeões. Em seguida, o Bordeaux estragou o sonho do time de ganhar pela primeira vez a dobradinha doméstica, ao vencer a final da Copa da França por 1 a 0. "Vamos reagir", prometeu o presidente Jean-Michel Aulas, que fez o Lyon deixar de ser um sonolento time regional para se transformar numa potência do futebol francês, graças ao seu talento administrativo. "Este não é o fim de um ciclo, é o começo de uma grande aventura." A torcida espera que sim, mas tem dúvidas. O time começou a temporada de um modo fantástico, mas perdeu gás e caiu em jogos cruciais, contra a Roma e o Bordeaux. Ao contrário de 2006, o Lyon raramente brilhou em 2007. No domingo, parecia novamente nervoso - o zagueiro brasileiro Cris levou seu 12.º cartão amarelo da temporada. Juninho quer ficar até 2010 A melhor geração da história do clube está envelhecendo, e craques como o goleiro Gregory Coupet ou o meia brasileiro Juninho Pernambucano já passaram dos 30. Ambos ainda não definiram se permanecem no time. "Vamos conversar ao final da temporada para ver o que vai acontecer, pois quero renovar até 2010", contou Juninho. "Com relação à queda de rendimento, isso se deve ao desgaste físico. Acredito que voltaremos ao normal em breve."