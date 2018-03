Apesar do mistério, Ponte não deve contar com Elias e César

Durante a semana, o técnico Sérgio Guedes fez alguns treinos fechados, obtando pelo mistério. Nesta sexta a tática foi a mesma, mas o comandante da Ponte abriu parte do jogo. Revelou que o zagueiro César e o meia Elias não serão escalados na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Palestra Itália, domingo. "O departamento médico definiu que seria uma temeridade colocá-los em campo", disse. "Vamos respeitar a decisão dos especialistas." Veja também: Paulistão: Cléber Abade é quem vai apitar a final Serviço: para quem vai ao Palmeiras x Ponte Preta O meia Elias era o mais otimista quanto a sua escalação. Antes mesmo do jogo de Campinas, declarou que estava pronto para ajudar a Ponte na final. Se enganou. A costela que fraturou, no primeiro jogo da semifinal, contra o Guaratinguetá, demora de quatro a seis semanas para cicatrizar. Na quinta, o jogador fez um treino leve e mesmo assim sentiu dores no local. Uma dividida mais dura poderia causar um ferimento grave, como a perfuração de algum órgão interno. Já o capitão César teve um entorse no joelho na última partida das semifinais e também não conseguiu se recuperar a tempo. Apesar de ter realizado tratamento intensivo para curar a lesão durante as duas últimas semanas, ontem o experiente jogador de 34 anos ainda tinha alguma dificuldade para correr. Chateado com o seu veto para o jogo, César sequer quis falar com a imprensa: saiu do Estádio Moisés Lucarelli antes dos demais companheiros. Os desfalques criam uma situação complicada para o técnico Sérgio Guedes. Para a zaga, o comandante ponte-pretano tem duas opções: a escalação do jovem Alexandre Black, de 21 anos, e que ainda não atuou sequer uma vez durante a temporada, ou a improvisação do volante Deda ao lado do também reserva João Paulo, que substitui Jean. No meio, a solução natural é a manutenção de Ricardo Conceição no lugar de Elias. O volante teve boa atuação no último jogo, quando marcou Valdivia de perto e não deixou o chileno jogar. "Não tive nenhum problema com ele [Valdivia] na partida passada. Acho que posso marcá-lo bem mais uma vez", afirmou.