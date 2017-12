Apesar do risco de cair, Ponte mantém Abel Apesar do risco cada vez maior de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta promete não fazer mudanças na comissão técnica até o final da competição. Segundo o vice-presidente do clube de Campinas, Marco Antônio Eberlim, o treinador Abel Braga "continua prestigiado". Na realidade, há um comprometimento entre as duas partes. Abel jura ter se familiarizado com o clube, porque "peguei amor". Só assim mesmo para suportar atrasos salariais de oito meses. Dessa forma, ele entrou na lista dos técnicos mais baratos do Brasileiro, porque não custa nada aos esvaziados cofres da Ponte. Por outro lado, Abel Braga forma a seleta lista de técnicos que ainda não perderam o emprego na competição: Vanderlei Luxemburgo (Cruzeiro), Emerson Leão (Santos), Paulo Bonamigo (Coritiba) e Muricy Ramalho (Internacional). No entanto, a derrota para o Santos por 4 a 3, no domingo, deixou o time a uma posição da zona de rebaixamento, com 45 pontos - contra 43 do penúltimo Bahia. A péssima situação aumenta a pressão principalmente sobre o zagueiro Rodrigo, o meia Piá e o próprio Abel, principais alvos das críticas dos torcedores. A crise instalada no clube, que passa por sérios problemas financeiros, gerou até mesmo especulações em torno de uma possível saída de Abel Braga. Alguns órgãos da imprensa de Campinas chegaram a falar que Nicanor de Carvalho, que já dirigiu Ponte, Guarani, Santos e alguns times do Japão, estaria acertando com o clube. Possibilidade já descartada pela diretoria. Para superar a má fase e, conseqüentemente, escapar do rebaixamento, a Ponte terá que quebrar o jejum de vitórias no estádio Moisés Lucarelli. Já são 120 dias sem vencer em casa. Quando enfrentar o São Paulo, em 30 de novembro, esse período passará a ser de 139 dias. Esse jejum é um dos maiores fatores para a péssima campanha no Brasileiro. "Em outros anos, jogar no Moisés Lucarelli sempre foi uma vantagem para nós", lembrou o atacante Jean. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira, quando já começa a treinar para o jogo contra o Coritiba, no Paraná, no próximo dia 22 (sábado). Para esse difícil confronto, o técnico Abel Braga não poderá contar com o meia Piá, suspenso, e o zagueiro Gabriel, que se apresentou nesta segunda-feira à seleção brasileira Sub-20 - disputará o Mundial da categoria até 16 de dezembro, nos Emirados Árabes.