Apesar do trauma, Brasil tem vantagem sobre franceses Mesmo com os problemas da derrota na final do Mundial de 1998, quando o time dirigido na época por Mário Jorge Lobo Zagallo foi superado por 3 a 0, a seleção brasileira tem retrospecto a favor no confronto contra a França, adversária nas quartas-de-final da Copa da Alemanha, no sábado, em Frankfurt. Em 12 partidas oficiais entre os dois campeões mundiais, o Brasil venceu os rivais por 5 vezes, perdeu três e empatou quatro - marcou 21 gols e levou 17. O último triunfo, no entanto, ocorreu há 14 anos, quando, na primeira passagem de Carlos Alberto Parreira pela seleção, Raí comandou a vitória por 2 a 0, num amistoso disputado no Estádio Parc des Princes, em Paris. Mas a primeira vitória, por 3 a 2, foi obtida numa outra partida amistosa realizada em 1930, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Doze anos depois, o selecionado verde e amarelo voltou a superar os europeus nas semifinais da Copa de 1958 (Suécia). Contando com craques como Pelé e Garrincha, o Brasil ganhou de 5 a 2 dos franceses antes de bater os donos da casa e conquistar seu primeiro título mundial. O time nacional ainda ganhou mais dois jogos - 3 x 2 (1963) e 3 x 1 (1981) - antes de amargar a eliminação nas quartas-de-final da Copa do Mundo do México, em 1986, quando foi superado pela França nas cobranças de pênaltis. No tempo regulamentar, a partida acabou empatada por 1 a 1 - tentos de Careca e Platini. Em 1992, o Brasil ainda conseguiu se vingar dos "Bleus" ao ganhar por 2 a 0, em Paris. O golpe mais duro ainda estava por vir. Depois de conquistar o tetracampeonato nos Estados Unidos (1994), a equipe dirigida por Mário Jorge Lobo Zagallo - atual coordenador técnico da seleção brasileira - desembarcou na França como franca favorita. Mas uma inesperada convulsão do atacante Ronaldo abalou a delegação horas antes da final com os donos da casa, que conquistaram o inédito título depois de vencerem por 3 a 0, com dois gols de Zidane. A seleção brasileira ainda teve mais duas revanches, mas não conseguiu êxito. No primeiro confronto pós-Mundial, os franceses ganharam por 2 a 1, nas semifinais da Copa das Confederações de 2001. O tropeço causou a demissão do treinador Emerson Leão. Já em 2004 as duas seleções empataram sem gols no jogo comemorativo do centenário da Fifa, que aconteceu no Stade de France, em Paris. Nesta época, Parreira já havia reassumido o comando do selecionado após a saída de Luiz Felipe Scolari. Confira os confrontos entre Brasil e França 2004 - Brasil 0 x 0 França (Centenário da Fifa, em Paris) 2001 - Brasil 1 x 2 França (Copa das Confederações, semifinais) 1998 - Brasil 0 x 3 França (Copa da França, final) 1997 - Brasil 1 x 1 França (Torneio da França) 1992 - Brasil 2 x 0 França (amistoso, em Paris) 1986 - Brasil 1 (3) x (4) 1 França (Copa do México, quartas-de-final) 1981 - Brasil 3 x 1 França (Amistoso, em Paris) 1978 - Brasil 0 x 1 França (Amistoso, em Paris) 1977 - Brasil 2 x 2 França (Amistoso, no Rio de Janeiro) 1963 - Brasil 3 x 2 França (Amistoso, em Paris) 1958 - Brasil 5 x 2 França (Copa da Suécia, semifinais) 1930 - Brasil 3 x 2 França (Amistoso, no Rio de Janeiro)