Aplaudido, Lucas estreia no PSG em empate sem gols com Ajaccio

PARIS - A estreia de Lucas no Paris Saint-Germain foi cheia de dribles, com o apoio da torcida, mas sem gols, num decepcionante empate em 0 a 0 com o Ajaccio, nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, pela 20.ª rodada do Campeonato Francês. Outros brasileiros, Thiago Motta foi expulso no primeiro tempo e Thiago Silva sentiu lesão e foi substituído no começo do segundo.

Mal chegou a Paris e Lucas já cavou um lugar no time titular. O técnico Carlo Ancelotti, que já havia dito que ele pode jogar em qualquer posição do meio para frente, escalou os argentinos Pastore e Lavezzi e o sueco Ibrahimovic compondo um losango ofensivo, com o brasileiro na ponta direita, onde está mais acostumado a jogar.

A torcida indicou que já conhecia, por vídeos ou pela imprensa, o estilo de jogo de Lucas. Na primeira vez que o jogador pegou a bola em velocidade, indicando que partiria para cima do adversário, o frisson tomou conta do estádio. E foi assim cada uma das vezes que o brasileiro tentou a jogada individual, o drible, a maioria absoluta bem sucedida.

Na base da correria adorada por Lucas, o PSG foi muito agressivo desde o início, jogando a maior parte do tempo nas redondezas da área adversária. O problema é que os pés dos jogadores parisienses não estavam calibrados.

As chances foram perdidas em sequência, com Thiago Motta, Matuidi e Ibrahimovic. No último minuto do primeiro tempo, o volante brasileiro fez falta feia, de carrinho, em Sammaritano, na lateral da área, e recebeu o vermelho direto.

Com um a menos, o PSG ainda perdeu Thiago Silva, que se machucou ao aterrissar depois de um salto, no comecinho do segundo tempo. Mas nada disso atrapalhou o ímpeto ofensivo da equipe, que quase marcou aos 19. Lucas cruzou, Alex cabeceou e o goleiro Ochoa fez defesa incrível.

Pelos pés do reforço passavam praticamente todas as jogadas do PSG, com Lucas sempre buscando o drible. De tanto correr, ele sentiu cãibras aos 37 minutos e precisou ser substituído. A torcida parece ter gostado bastante da estreia, tanto que o aplaudiu quando saiu para dar lugar a Gameiro.

Mesmo com o empate o PSG é líder isolado do Francês, com 39 pontos, mas pode perder a ponta porque Lyon e Olympique de Marselha têm 38 e ainda jogam na rodada, contra Troyes e Sochaux.