Aplausos adversários emocionam Ronaldo O Manchester United derrotou o Real Madrid por 4 a 3, na Inglaterra, mas o que ficará para a história é que a noite foi de Ronaldo. O Fenômeno fez os três gols, classificou o time espanhol para enfrentar a Juventus na semifinal da Liga dos Campeões e deixou o campo aplaudido de pé pelos torcedores ingleses quando foi substituído pelo argentino Santiago Solari aos 21 minutos do segundo tempo. "Nunca vou me esquecer da ovação que recebi quando saí. Isso de ser aplaudido pela torcida adversária só tinha acontecido comigo uma vez, quando joguei em Brescia pela Inter e fiz meu primeiro gol depois de ficar dois anos sem jogar. Fazer três gols esta noite e ser aplaudido pela torcida do Manchester foi muito especial para mim", afirmou o atacante brasileiro. A atuação de Ronaldo entusiasmou o presidente do Real Madrid, Florentino Perez. O homem que pagou US$ 45 milhões para tirá-lo da Inter em agosto saboreou a exibição do Fenômeno. "Ronaldo mostrou que é o melhor centroavante do mundo. Foi uma satisfação vê-lo ser aplaudido de pé por todos os que estavam no estádio, inclusive pelo presidente do Manchester", disse o presidente do Real. Depois, deixou um aviso: "Daqui a um mês voltaremos a Manchester para disputar o título." A final da competição será dia 28 de maio no Old Trafford Stadium e, se o retrospecto valer, o Real ficará com a taça pela 10ª vez. É que sempre que o time espanhol e o Manchester se enfrentaram na Liga dos Campeões o vencedor do confronto ficou com o título. O argentino Jorge Valdano, que é diretor-esportivo do Real Madrid, também não economizou elogios ao brasileiro. "Ronaldo chutou três vezes e fez três gols. Os craques são assim, conseguem transformar em ouro tudo o que tocam." Ronaldo já computa 22 gols marcados com a camisa do Real Madrid. São 16 no Campeonato Espanhol, cinco na Liga dos Campeões e um na final do Mundial Interclubes contra o Olimpia. "Foi minha melhor partida no Real Madrid, mas o time todo jogou bem", disse Ronaldo. O técnico Vicente del Bosque resolveu tirá-lo aos 21 minutos, entendendo que a classificação já estava assegurada. "Sabíamos que seria uma partida boa para Ronaldo. O Manchester jogou com a defesa bem adiantada e deixou espaço para usarmos sua velocidade?, explicou o treinador do time espanhol. "É difícil enfrentar um time com tantos craques", elogiou o técnico do Manchester, Alex Ferguson, que também ficou encantado com a atuação de Ronaldo. "O terceiro gol foi maravilhoso." A equipe espanhola não contou com Raúl nesta quarta-feira e também estará desfalcada dele nos jogos contra a Juventus - o primeiro será em Madri e o segundo, em Turim. O atacante foi operado de apendicite na segunda-feira e ficará um mês parado. "Mais importante que os gols de Ronaldo é que a equipe não sentiu a ausência de Raúl, embora ele seja um grande jogador", avaliou o capitão Fernando Hierro.