APOEL empata e garante vaga na Liga dos Campeões

Após cinco rodadas disputadas, o APOEL lidera o grupo agora com nove pontos, enquanto o Zenit aparece em segundo lugar com oito. O Porto também está na briga pela segunda vaga dessa chave: está com quatro pontos e joga ainda nesta quarta-feira, contra o lanterna Shakhtar Donetsk, na Ucrânia.

Como Zenit e Porto se enfrentam na última rodada, marcada para 6 de dezembro, o APOEL só poderia ser ultrapassado por um deles - mesmo se perder para o Shakhtar Donetsk no mesmo dia. Assim, o time de Nicosia se tornou o primeiro representante do Chipre a ir às oitavas de final da Liga dos Campeões.

O jogo desta quarta-feira em São Petersburgo ficou quatro minutos paralisado no final do primeiro tempo, por causa da fumaça que invadiu o campo quando os torcedores do Zenit acenderam sinalizadores nas arquibancadas. O mesmo problema aconteceu depois do intervalo, com mais 10 minutos de paralisação.

O árbitro alemão Felix Brych só conseguiu recomeçar a partida no segundo tempo quando os jogadores do Zenit pediram aos torcedores para diminuir o uso dos sinalizadores, dissipando a fumaça. Com a bola rolando, o APOEL segurou a pressão da equipe russa e comemorou bastante o empate e a vaga.