Apoiado por torcida, Flu faz último treino com Fred e Jonathan em time titular

O técnico Levir Culpi comandou uma atividade tática e escalou a equipe com duas alterações em relação à vitória sobre o Atlético-PR por 1 a 0, que valeu o título da Copa Sul-Minas-Rio, na última quarta-feira. Fred, que estava suspenso no torneio interestadual, entrou no ataque na vaga de Magno Alves. O lateral-direito Jonathan superou uma lesão muscular e recuperou a posição.

Como o lateral-esquerdo Giovanni desfalcará o time por conta de um edema na coxa esquerda, Wellington Silva, que vinha atuando na direita, será deslocado para a posição. Após o trabalho coletivo, Fred, Cícero e Gustavo Scarpa treinaram pênaltis. O meia também cobrou faltas, acompanhado do zagueiro Henrique e do apoiador Higor Leite. Do outro lado do campo, Magno Alves treinava finalizações.

O ônibus tricolor deixou as Laranjeiras já no início da noite deste sábado, com direção a Volta Redonda. Por ter feito melhor campanha, o Fluminense tem a vantagem do empate. O time tricolor deve entrar em campo com: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Osvaldo, Gerson e Gustavo Scarpa; Fred.