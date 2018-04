Apoio acaba e Valdson sai do time A experiência de 11 anos de carreira de nada serviu para Valdson. O veterano zagueiro caiu na armadilha chamada Corinthians. O zagueiro demonstrou nesta quarta-feira não ter condições psicológicas para continuar como titular do time depois da desastrosa partida contra o Atlético Paranaense. Tanto que Tite desprezou o fato de Valdson ser um dos últimos líderes dos jogadores e resolveu deixá-lo na reserva no clássico contra o São Paulo, no domingo. Marcelo Oliveira ganhou a sua posição. Tite havia dito que daria toda a força a Valdson. Mas tinha deixado escapar uma frase na segunda-feira que antecipava o pior para o zagueiro. "O Valdson até aqui tem sido titular. Mas não tenho compromisso algum de deixar qualquer atleta eternamente no time", falou. Os próprios jogadores pressentiram que Valdson não teve força psicológica para suportar o vexame no Paraná. "Ele sempre foi alegre, comunicativo, brincalhão. Desde aquele jogo, ele mudou. Está calado. Nós tentamos animá-lo, mas não teve jeito", disse Jô. "Cansamos de falar para ele não se abater, para não se sentir o único culpado na derrota, mas está difícil superar o baque", afirma Gil. Tite também percebeu a mudança de comportamento de Valdson. Tanto que depois de treinar por 45 minutos entre os titulares de maneira insegura, o treinador o passou para a reserva. Entrou no seu lugar Marcelo Oliveira. Ele foi muito bem com Filipe Alvim e Anderson. "Eu fui muito bem com o Marcelo porque estamos entrosados. Treinamos todos os dias entre os reservas. Já conhecemos bem as características um do outro", disse Filipe que entrará na equipe na vaga de Betão suspenso. A reação de Valdson foi a pior possível. Nem parecia que tinha 29 anos. Saiu do treino cabisbaixo e fugiu das entrevistas, repetindo o que cansou de fazer no início do Brasileiro quando o time estava mal. Os jornalistas que estavam no Parque São Jorge imploraram para a assessoria do Corinthians chamá-lo para falar, só que ele se recusou. Para complicar ainda mais a situação, Tite sabe que há uma campanha entre os conselheiros para Valdson deixar a equipe. O jogador que foi indicado pelo demitido Oswaldo de Oliveira não conseguiu se firmar desde que veio do futebol mexicano, do time Galo Blanco. O próprio presidente Alberto Dualib confidenciou a conselheiros influentes que o contrato do atleta não será renovado em dezembro. Tite ficou constrangido ao tomar conhecimento de toda essa pressão. O treinador não quer de maneira alguma que o afastamento do jogador seja vista como influência da diretoria. "Não admito que questionem a autoridade que tenho de escalar o time do Corinthians. Nunca sofri pressão para isso. Se um dia acontecer, peço demissão na mesma hora", disse, irritado, o técnico. A pressão contra Valdson cresceu demais com o episódio Rincón. Ele era o melhor amigo do ex-jogador no elenco. Grande parte da diretoria se irritou ao apoio que o zagueiro deu a Rincón quando ele foi dispensado. Os torcedores também se mostram contra Valdson. A diretoria da Gaviões da Fiel resolveu fazer campanha sistemática pedindo o afastamento do atleta no seu site oficial. No Orkut (site de relacionamentos), várias comunidades foram criadas com o singelo nome "Odeio Valdson". Ele deu uma resposta surpreendente para a rejeição dos torcedores. "Eu não ligo para a torcida. O que vale é o apoio do meu técnico e dos meus meus companheiros", falou na segunda-feira. O apoio acabou nesta quarta.