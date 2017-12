Apoio da torcida não ajuda Flamengo Nem o incentivo da torcida rubro-negra, que cantou o hino do clube nas arquibancadas do Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, contagiou os titulares do Flamengo, que ficaram num empate sem gols contra os reservas, durante o coletivo realizado hoje à tarde. A atuação da equipe, mais uma vez, não agradou aos torcedores, que encontraram hoje os portões abertos sob ordem da diretoria rubro-negra - ao contrário do que ocorreu na quarta-feira. O lateral-esquerdo Athirson, por exemplo, procurou analisar o resultado do coletivo pelo lado positivo. Para ele, a equipe titular mostrou vontade, seriedade e determinação durante a movimentação, e está se preparando bem para fazer "um grande jogo" contra o Botafogo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. "O trabalho foi forte, mas conseguimos suportar bem. O grupo tem que estar tranqüilo e fazer o melhor em campo", declarou Athirson, que aprovou a escolha do árbitro Wilson de Souza Mendonça, de Pernambuco, para apitar o clássico. "Neste clássico, prefiro um juiz de fora do Rio. É bom porque ninguém pode culpá-lo de prejudicar A ou B". O goleiro Julio Cesar chegou hoje pela manhã no Rio, após estar com a seleção brasileira em Quito, no Equador, e treinou à tarde em Volta Redonda. O técnico Andrade testou hoje Valentim no lugar de China na lateral-direita e Júnior na vaga de Jônatas no meio-de-campo. Mas o treinador evitou fazer qualquer comentário sobre o desempenho de ambos. No treino de amanhã, ele vai divulgar a escalação da equipe. No Centro do Rio, cerca de 50 torcedores fizeram uma manifestação de apoio ao Flamengo. Comandados pelos cantores Ivo Meirelles e Sandra de Sá, os manifestantes entoaram cantos de motivação em homenagem ao time e aos jogadores. "Aquela briga que aconteceu no aeroporto já acabou. Quem estava de cabeça quente já esfriou. O negócio é que os verdadeiros torcedores estão aqui apoiando o time", disse Sandra de Sá.