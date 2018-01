Apoio de FHC deixa Romário feliz O atacante Romário, do Vasco, que passou todo o jogo contra o São Caetano, pelo Torneio Rio-São Paulo, reclamando dos companheiros e só chutou uma vez ao gol, reconheceu a superioridade da equipe paulista. ?Não jogamos absolutamente nada. O São Caetano foi melhor durante toda a partida e mereceu a vitória?, afirmou. ?Agora, temos que pensar em melhorar para que outro resultado negativo não venha a acontecer.? Romário disse ainda que ficou muito feliz com o apoio do presidente Fernando Henrique Cardoso, que defendeu a sua convocação para a seleção brasileira. FHC está na Polônia e disse que o artilheiro é o melhor da posição e deveria ganhar uma nova chance. O técnico Evaristo de Macedo ficou muito irritado com a apatia do time na derrota por 3 a 0 para o São Caetano. Ele apontou o fato de o Vasco ter perdido o meio-campo ter sido determinante para que o time deixasse o campo derrotado pela primeira vez sob o seu comando. ?O time do São Caetano teve uma boa movimentação, muito superior a nossa, principalmente no meio-de-campo. Eles estavam rápidos e com muita vontade. Jogamos muito mal.?