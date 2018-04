Após 0 a 0, Abel Braga exalta retrospecto do Fluminense fora de casa

RIO - Depois de ver o Fluminense empatar por 0 a 0 com o Olimpia, na noite da última quarta-feira, em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Abel Braga exibiu um discurso otimista ao comentar as chances de a equipe carioca se classificar para as semifinais na próxima quarta, no duelo de volta do mata-mata, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O treinador apontou o bom retrospecto do Fluminense fora de casa nesta edição da competição continental para apostar no avanço do time à próxima fase. "O resultado não tira o nosso mérito e a esperança. A postura tática deles não vai mudar no segundo jogo, mas eles vão ter que arriscar mais e nós não vamos errar tanto na finalização. (O empate) Não abala porque nossa equipe só não fez gol fora de casa contra o Grêmio", disse o comandante, se referindo ao confronto que terminou em 0 a 0 com o rival gaúcho, na fase de grupos da Libertadores.

E Abel Braga garante que a equipe tricolor tentará voltar a sufocar o Olimpia, assim como fez nesta partida de ida, embora esteja prestes a encarar um rival empurrado pela torcida que lotará o Defensores del Chaco. Nesta Libertadores, o Flu disputou quatro jogos fora de casa, tendo acumulado duas vitórias, um empate e apenas uma derrota longe do Rio.

"Terminamos o jogo (desta quarta) com um atacante de ala. Tentamos tudo, eles defenderam bem, mas temos condições de chegar lá e fazer um gol. Vamos ter também um aproveitamento melhor na bola parada. Não acabou. Estou esperançoso e confiante. Nós acreditamos. Vamos nos preparar bem", completou o treinador.

Embora não tenha conquistado a almejada vitória no jogo de ida das quartas de final, o Fluminense terá a vantagem de poder empatar com gols para ir às semifinais, tendo em vista o critério de desempate que privilegia quem marca na casa do adversário. Com isso, caso balance a rede uma vez, obrigará o Olimpia a fazer ao menos dois gols para seguir vivo na Libertadores.