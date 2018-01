Após 10 anos, meia Diego Souza está de volta ao Fluminense

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira a contratação que tanto desejava fazer: Diego Souza está de volta às Laranjeiras. O apoiador, de 30 anos, formado nas categorias de base do Flu, passou por exames médicos pela manhã e assinou contrato por três temporadas, até o fim de 2018. O clube carioca não informou detalhes da transação, uma vez que os direitos federativos e econômicos do jogador pertenciam ao Metalist, da Ucrânia.

"Estou muito feliz de poder voltar ao clube que sou muito grato por ter me formado. Volto com o desejo de conquistar títulos. Já disputei uma final de Copa do Brasil, fui campeão Carioca em 2005, mas pelo tamanho do clube quero muito mais. O Fluminense tem que estar na briga desses títulos todo ano e chego com essa vontade" disse Diego Souza ao site oficial do Fluminense.

O meio-campista, que vai usar a camisa 10 na próxima temporada, vai reencontrar nas Laranjeiras o técnico Eduardo Baptista, por quem foi comandado no Sport este ano. Com a camisa do clube pernambucano, Diego Souza foi um dos líderes de assistências do Brasileirão.

"O Eduardo (Baptista) é um grande treinador e que me conhece bastante. Já sei bem o que ele pensa sobre mim e me sinto muito gratificado por voltar a trabalhar com ele agora aqui no Fluminense. Estou feliz de coração, cheio de vontade de chegar logo 2016 e começar logo os trabalhos", comentou.

Para o vice-presidente de futebol do Flu, Mário Bittencourt, o meio-campista tem a "cara do Fluminense". "Ficamos felizes que o Diego esteja voltando pra casa e venha ser nosso camisa 10. Um jogador com a cara do Fluminense e com o perfil que queremos para grandes conquistas."

Diego Souza venceu o Carioca de 2005 e se despediu do Fluminense após a derrota na final da Copa do Brasil daquele ano, contra o Paulista de Jundiaí. Após passagem apagada pelo Benfica, voltou ao Rio para defender o Flamengo. Ainda jogou por Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Al-Ittihad (Arábia Saudita), Cruzeiro, Metalist e Sport. Se cumprir o contrato com o Flu, terá seu mais longo período defendendo um só clube.